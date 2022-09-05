Лента новостей
- Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году 09:54 0
- Шесть казахстанских фильмов вошли в программу Казанского фестиваля мусульманского кино 09:25 94
- Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева 09:10 126
- Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области 09:00 121
- В Казахстане COVID-19 за сутки заразились менее 200 человек 08:36 166
- Снимки пожара в Костанайской области со спутников появились в Сети 08:27 245
- Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix 07:20 197
- На север Казахстана придут дожди 06:48 326
- Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ 05:35 248
- Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области 04:53 916
- Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы 03:45 1659
- В горах ВКО тушат пожар 02:20 426
- Информацию о пострадавшем в пожаре бизнесе собирает НПП "Атамекен" 01:39 306
- Лесные пожары в Костанайской области: в пунктах эвакуации остались 66 человек 00:50 509
- Более 90 домов построят пострадавшим от пожара костанайцам 00:13 627
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 572
- Психолог рассказала, как побороть зависимость от соцсетей 04.09.2022 347
- Браконьера с 50 килограммами осетрины задержали в Мангистау 04.09.2022 522
- Аманатовцы собрали более 300 тонн гуманитарной помощи для жителей Костанайской области 04.09.2022 498
- Обещанный "Запорожец" передан растрогавшему соцсети павлодарскому пенсионеру 04.09.2022 820
- Пожары в Костанайской области не отразятся на продбезопасности страны — МСХ 04.09.2022 847
- Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Азербайджана 04.09.2022 476
- Новый рынок начали строить на месте сгоревшего в Жетысае 04.09.2022 445
- Туркестанцы отправят в Костанай 20 тонн гуманитарной помощи 04.09.2022 406
- "В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство общества" — Ашимбаев о ситуации в Костанайской области 04.09.2022 432
- За уничтожение лесов грозит уголовная ответственность — МВД 04.09.2022 482
- Режим ЧС местного масштаба объявлен в Костанайской области 04.09.2022 459
- Волонтёры "Жастар Рухы" из Туркестанской области выезжают в Костанай 04.09.2022 444
- Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 417
- Созданы группы по охране домов эвакуированных от мародёров в Костанайской области 04.09.2022 496
- Районный аким скончался в области Жетысу 04.09.2022 777
- Как пожарные борются с огнём в лесах Костанайской области – МЧС показало фото и видео 04.09.2022 519
- Партия Amanat опубликовала адреса пунктов сбора гумпомощи 04.09.2022 461
- Возобновляется движение поездов, задержанных из-за пожаров в Костанайской области 04.09.2022 439
- Пять лет уйдёт на восстановление сгоревшего леса в Костанайской области — эксперт 04.09.2022 1646
- Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области 04.09.2022 1259
- До четырёх возросло число жертв пожара в оружейном магазине Костаная 04.09.2022 1776
- Новые дома построят потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области — премьер-министр 04.09.2022 460
- Более 43 тысяч гектаров леса уничтожены пожарами в Костанайской области 04.09.2022 1840
- Крупные лесные пожары бушуют сразу в нескольких странах мира 04.09.2022 404
- Создана комиссия по оценке ущерба жителям, потерявшим дома при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 436
- АНК объявила сбор средств пострадавшим при пожаре в Костанайской области 04.09.2022 654
- Пенсионер-инвалид погиб во время лесного пожара в Костанайской области – МЧС 04.09.2022 586
- "Сами судьи будут ответственны за коллегиальные решения" — эксперт о реформе судебной системы 04.09.2022 659
- Под завалами сгоревшего оружейного магазина в Костанае обнаружили тело ещё одного погибшего 04.09.2022 1312
- Стало известно о 10 пострадавших в лесных пожарах в Костанайской области 04.09.2022 431
- За сутки у 365 человек выявили коронавирус в Казахстане 04.09.2022 525
- Казахстанка перепела Пугачёву на российском шоу 04.09.2022 4540
- Казахстанский арбитр назначен на матчи Евро-2022 по футзалу 04.09.2022 493
- Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил "бессрочный отпуск" 04.09.2022 2074
- Стихийные бедствия: аномальные лесные пожары в мире за последние годы 04.09.2022 473
- Сельхозпроизводители Жамбылской области привезли в столицу почти 500 тонн продукции 04.09.2022 571
- Трасса Костанай-Аулиеколь открыта в связи с улучшением видимости 04.09.2022 549
- В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС 04.09.2022 472
- Лесной пожар в Костанайской области: задержаны 11 грузовых и 6 пассажирских поездов 04.09.2022 832
- AMANAT откроет пункты приема гумпомощи для пострадавших костанайцев ‒ Кошанов 04.09.2022 657
- Площадь лесного пожара в Костанайской области увеличилась до 10 тысяч га 04.09.2022 1365
- Аким Костанайской области пообещал помочь жителям пострадавших сёл 04.09.2022 804
- ХК "Барыс" проиграл первый матч сезона КХЛ 04.09.2022 706
- В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за лесного пожара 03.09.2022 527
- В Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу 03.09.2022 596
- Президенту доложили об оперативной обстановке в Костанайской области, где бушуют лесные пожары 03.09.2022 577
- Воздушные судна и пожарные поезда: как тушат лесной пожар в Костанайской области 03.09.2022 617
- Эвакуированных из-за пожаров жителей размещают в сельских школах Костанайской области 03.09.2022 526
- Незаконные земли родственников высокопоставленных чиновников вернули в Алматинской области 03.09.2022 922
- Празднование юбилея Байтурсынова перенесли из-за пожаров в Костанайской области 03.09.2022 816
- Теннисистка Жибек Куламбаева завоевала свой 20-й трофей ITF 03.09.2022 420
- Токаев посетит оперативный штаб по ликвидации природного пожара в Костанайской области 03.09.2022 532
- Поддержка бизнеса и комфортная школа: эксперты проанализировали новые инициативы 03.09.2022 498
- Ещё одну медаль завоевала казахстанка на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 03.09.2022 588
- Пожары в Костанайской области: начата эвакуация сельчан, есть угроза возгорания нефтебазы 03.09.2022 3115
- Поездка Токаева в Костанайскую область может дать новый импульс региону — эксперты 03.09.2022 641
- Тело мужчины извлекли из подвала горящего оружейного магазина в Костанае 03.09.2022 702
- Анна Данилина вышла в 1/8 финала US OPEN-2022 03.09.2022 428
- Новый для страны штамм обезьяньей оспы обнаружили у жителя Великобритании 03.09.2022 545
- Сильные ожоги получил директор загоревшегося оружейного магазина в Костанае 03.09.2022 657
- Санитарку осудили за истязание детей в специнтернате Актобе 03.09.2022 834
- Оружейный магазин горит в Костанае: два человека заблокированы в подвале 03.09.2022 1108
- Серик Жумангарин обсудил с бизнесом концепцию торговой политики Казахстана 03.09.2022 516
- Глава МЧС вылетел на место природного пожара в Костанайской области 03.09.2022 1885
Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева
Президент освободил от должности члена Счётного комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
"Указом Главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович освобождён от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
Адылгазы Бергенев был назначен на должность члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета четвёртого сентября 2017 года.
Ранее он работал руководителем аппарата, управляющим директором АО "НК "Казахстан Инжиниринг", государственным инспектором отдела государственного контроля организационной работы Администрации Президента РК, акимом Восточно-Казахстанской области и города Семей.
-
Hype news
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 572
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 6607
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 1669
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2061
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10847
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1362
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7420
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1478
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4134
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26209
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8493
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2084
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5641
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2341
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19188
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4113
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4927
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3331
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8853
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4213
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3038
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3099
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6823
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3230
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2898
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5344
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3149
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10858
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2905
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3023
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2893
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5382
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3125
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3594
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4230
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4782
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4505
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4211
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5719
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5232
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5395
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5668
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7977
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11529
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7261
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8110
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7062
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10477
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6435
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7385
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9597
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8099
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8000
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6926
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8765
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7149
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16899
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9663
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9007
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9341
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9741
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8980
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9088
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9449
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10525
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9230
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10284
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13922
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9254
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10828
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8429
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8180
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9322
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9538
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8124
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9865
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7902
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9954
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 16575
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 8195
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7169
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6418
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6481
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6740
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6201
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10247
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6958
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8903
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9780
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9765
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7404
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7570
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22537
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8565
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10525
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7697
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9086
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9719
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10721
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9118
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11113
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10576
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11653
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11862
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28133
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12223
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13008
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12948
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12916
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13716
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21446
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13171
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20399
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30855
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14882
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18552
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19178
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21380
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17368
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18614
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16719
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16819
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16662
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32227
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18519
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17209
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21311
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21174
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21432
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20541
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20779
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22923
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23560
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22125
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21683
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22456
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22410
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21363
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23191
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22080
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22529
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23927
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25135
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24519
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23860
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26324
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23503
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26280
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24004
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54822
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25544
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24663
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25605
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24216
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24397
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24589
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24270
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25569
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24766
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26250