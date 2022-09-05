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  • Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева
gov.kz Сегодня, 09:10
151
Фото: gov.kz

Президент освободил от должности члена Счётного комитета Абылгазы Бергенева

Президент освободил от должности члена Счётного комитета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

"Указом Главы государства Бергенев Адылгазы Садвокасович освобождён от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Адылгазы Бергенев был назначен на должность члена Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета четвёртого сентября 2017 года. 

Ранее он работал руководителем аппарата, управляющим директором АО "НК "Казахстан Инжиниринг", государственным инспектором отдела государственного контроля организационной работы Администрации Президента РК, акимом Восточно-Казахстанской области и города Семей.

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#Счетный комитет #Президент Казахстана
Сегодня, 09:10
151
Журналист

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