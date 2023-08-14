Президент назначил новых послов в Австрии и Княжестве Андорра
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Глава государства назначил новых послов в Республике Австрия и Княжестве Андорра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.
Кроме того, Указом Главы государства Бакаев Алибек Асетович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.
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