Президент назначил новых послов в Австрии и Княжестве Андорра

Глава государства назначил новых послов в Республике Австрия и Княжестве Андорра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.

Кроме того, Указом Главы государства Бакаев Алибек Асетович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.