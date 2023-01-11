Президент назначил нового вице-министра иностранных дел

Фото: пресс-служба МИД РК

Касым-Жомарт распорядился назначить вице-министром внешнеполитического ведомства Казахстана Каната Тумыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

"Распоряжением Главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 года в городе Актобе.

Трудовая деятельность:

В 1997-1998 годы - референт, атташе управления Госпротокола МИД РК;

В 1998-1999 годы - третий секретарь департамента многостороннего сотрудничества, департамента многостороннего экономического сотрудничества МИД РК;

В 1999-2001 годы - вице-консул в консульстве РК в Турции;

В 2001-2003 годы - помощник посла, пресс-секретарь посольства РК в Турции;

В 2003 году - второй секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

В 2003-2005 годы - заведующий консульским отделом посольства РК в странах Центральной и Восточной Европы;

В 2005-2006 годы - первый секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

В 2006-2007 годы - советник, руководитель отдела управления азиатского сотрудничества МИД РК;

В 2007-2009 годы - руководитель управления азиатской безопасности департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

В 2009-2010 годы - заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

В 2010-2014 годы - заместитель исполнительного директора международной организации "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии";

В 2014-2015 годы - советник министра иностранных дел РК;

В 2015-2016 годы - советник-посланник постоянного представительства РК при ООН;

В 2016-2019 годы - заместитель постпреда РК при ООН, постоянное представительство РК при ООН;

В 2019-2023 годы - чрезвычайный и полномочный посол РК в ЮАР.