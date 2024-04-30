Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с тридцатилетием отношений между странами
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Глава государства поздравил хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия, передаёт BaigeNews.kz.
"С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.
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