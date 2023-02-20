Президент Кыргызстана собрал за одним столом всех своих предшественников

Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со всеми своими предшественниками на этом посту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местные СМИ.

Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев. По его словам, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла на нейтральной территории.

На своей странице в Facebook Садыр Жапаров написал, что сел за один стол со всеми бывшими главами Кыргызстана ради стабильности. В настоящее время, по его словам, Кыргызстан из-за отсутствия в стране единства, продолжающейся борьбы за власть "застрял в углу Центральной Азии".

"Мы должны думать о будущем кыргызского народа и не делиться на "Бакиевских", "Акаевских", "Отунбаевских", "Атамбаевских", "Жээнбековских", "дакансашников" (пока их лидеров не объединить, народ тоже не объединится). У меня давно была мысль о том, что если объединить всех бывших президентов страны, которые покинули пост на печальной ноте, то, возможно, мы станем сплочённым народом", - написал Садыров.

По его словам, прибывшие на встречу экс-президенты признали свои ошибки, рассказали об обидах, и, самое главное, простили друг друга.

Он отметил, что его цель — объединить сторонников бывших президентов Кыргызстана, чтобы они могли совместно работать во благо народа и экономики страны.

Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев объединиться.