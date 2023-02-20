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president.kg Сегодня, 00:11
150
Сегодня, 00:11
150
Фото: president.kg

Президент Кыргызстана собрал за одним столом всех своих предшественников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился со всеми своими предшественниками на этом посту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местные СМИ.

Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев. По его словам, во встрече приняли участие Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, а также Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла на нейтральной территории.

На своей странице в Facebook Садыр Жапаров написал, что сел за один стол со всеми бывшими главами Кыргызстана ради стабильности. В настоящее время, по его словам, Кыргызстан из-за отсутствия в стране единства, продолжающейся борьбы за власть "застрял в углу Центральной Азии".

"Мы должны думать о будущем кыргызского народа и не делиться на "Бакиевских", "Акаевских", "Отунбаевских", "Атамбаевских", "Жээнбековских", "дакансашников" (пока их лидеров не объединить, народ тоже не объединится). У меня давно была мысль о том, что если объединить всех бывших президентов страны, которые покинули пост на печальной ноте, то, возможно, мы станем сплочённым народом", - написал Садыров.

По его словам, прибывшие на встречу экс-президенты признали свои ошибки, рассказали об обидах, и, самое главное, простили друг друга.

Он отметил, что его цель — объединить сторонников бывших президентов Кыргызстана, чтобы они могли совместно работать во благо народа и экономики страны. 

Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев объединиться.

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#Кыргызстан #Садыр Жапаров
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:11
150
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