Президент Кыргызстана легализовал имущество на 20 млн долларов

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров призвал состоятельных кыргызстанцев воспользоваться законом о легализации доходов, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что в 2023 году в стране приняли закон о легализации доходов.

"Мы приняли этот закон с той целью, чтобы обеспеченные граждане нашей страны не хранили свои капиталы за рубежом, а привозили их в нашу страну, не прятали свои наличные деньги в иностранных банках, а переводили их сюда и размещали в отечественных банках, чтобы эти средства были использованы на благо нашей экономики", — написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.

По словам президента Кыргызстана, стоимость его имущества составляет около 20 миллионов долларов, а за легализацию он оплатил государству миллион сомов. Садыр Жапаров опубликовал фотографии принадлежащих ему зданий, отметив, что ранее они были оформлены на других людей.

"Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил своё имущество(...). Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки. Теперь я хочу обратиться к нашим обеспеченным гражданам. Воспользуйтесь этим законом, зарегистрируйте, легализуйте свою собственность и переведите все деньги, которые вы храните в иностранных банках, в наши банки. На основании этого закона государство гарантирует 100-процентную сохранность вашего капитала. Пусть ваши средства работают на благо нашей страны. В этом выгода для государства. Другой цели нет. Вопросов к вам не будет", — резюмировал президент Кыргызстана.

Легализовать доходы можно будет до 1 июля.