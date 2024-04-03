Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной госдеятеля Омирбека Байгелди

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким государственного и общественного деятеля Омирбека Байгелди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного и общественного деятеля, первого Председателя Сената Парламента, кавалера ордена "Отан", академика Омирбека Байгелди.

"Омирбек Байгелдиулы был выдающейся личностью, стоявшим у истоков обретения суверенитета нашей страной, гражданином, отдававшим все свои силы во благо развития нашей Родины. Он внес большой вклад в становление Парламента Республики Казахстан. Благодаря своему богатому жизненному опыту и исключительным человеческим качествам он снискал уважение в обществе. Имя и светлый образ Омирбека Байгелдиулы, который оставил яркий след в истории страны, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.