Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии

Фото: akorda.kz

В рамках саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" Касым-Жомарт Токаев вручил премию Zayed Sustainability Prize школе Fundacion Bios Terrae – ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития. Награда учреждена на Всемирном саммите "Энергии будущего" в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия Первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна.

Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды.

С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает денежные средства в сумме три миллиона долларов США. На соискание премии 2023 года поступило 4 538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.