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Борт№1 Сегодня, 13:21
77
Фото: Борт№1

Президент Казахстана принял Высокого представителя генсека ООН

Глава государства принял Высокого представителя генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь, Высокий представитель генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.

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#Токаев #ООН #Съезд лидеров мировых религий
Сегодня, 13:21
77
Журналист

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