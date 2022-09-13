Президент Казахстана принял Высокого представителя генсека ООН

Фото: Борт№1

Глава государства принял Высокого представителя генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и дальнейшим развитием сотрудничества между Казахстаном и Альянсом цивилизаций ООН.

Глава государства поблагодарил Мигеля Анхеля Моратиноса за приезд в Казахстан и последовательную поддержку в проведении форума. Он также высоко оценил усилия Альянса по продвижению культуры мира, терпимости и усилий по объединению людей.

В свою очередь, Высокий представитель генерального секретаря ООН отметил высокий уровень организации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил надежду, что его итоги будут способствовать укреплению мира, согласия и межрелигиозного диалога.