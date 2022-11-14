Президент Казахстана принял верительные грамоты у послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами трех государств, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Верительные грамоты вручили посол Соединенных Штатов Америки Дэниел Розенблюм, посол Республики Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво и посол Республики Молдова Лилиан Дарий.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду, они внесут вклад в развитие двустороннего сотрудничества с нашей страной. Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений. В завершение Президент пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств", - сообщает "БОРТ №1".