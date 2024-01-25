Президент Казахстана принял председателя правления "Казахтелекома"

Президент Казахстана принял в Алматы председателя правления АО "Казахтелеком" Куанышбека Есекеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Куанышбек Есекеев отчитался о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023-м году и рассказал о планах на предстоящий период;

доложил о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года.

Он также проинформировал о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентам будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Есекеев доложил о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.

Глава государства также отметил необходимость обеспечения всех граждан современными телекоммуникационными услугами и поручил продолжить своевременную реализацию всех инвестиционных проектов компании.