Председатель Мажилиса отчитался президенту Казахстана о законотворческой деятельности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ерлан Кошанов проинформировал президента о нынешней законотворческой деятельности. По его словам, все поставленные Главой государства задачи по законодательному обеспечению запланированных преобразований выполняются на должном уровне и своевременно.

Он также подчеркнул, что только за два последних месяца Мажилис принял и направил для рассмотрения в Сенат 18 законов. Это поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения.

Кошанов заявил, что в настоящее время во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами – бюджетным, водным, строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО.

Кроме того, председатель Мажилиса сообщил о работе партии "AMANAT", заявив, что особый акцент был сделан на партийных проектах "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Қарызсыз қоғам", разработанных в рамках осуществления реализации инициатив Президента, направленных на повышение благосостояния граждан. Все проекты ориентированы на решение конкретных проблем населения и получили высокую поддержку со стороны общества.

Кошанов отметил, что в рамках проекта "Жер аманаты" государству за два года возвращено более 10 миллионов гектаров земли.

По его словам, за январь-февраль по проекту "Қарызсыз қоғам" финансовой грамотности обучено 15 тысяч человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тысяч граждан.

Также председатель Мажилиса представил информацию о деятельности законодателей по линии парламентской дипломатии.