Президент Казахстана принял гендиректора ПАО "Татнефть"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова. Главе государства представлена информация о перспективах реализации совместных проектов в РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, направленный на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнёров нашей страны в энергетической отрасли.

Напомним, глава государства прибыл с рабочим визитом в Казань. Там он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведёт ряд встреч.