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Президент Казахстана принял гендиректора ПАО "Татнефть"

Сегодня, 19:03
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akorda.kz Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова. Главе государства представлена информация о перспективах реализации совместных проектов в РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, компания "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, направленный на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "КазМунайГазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности и подчеркнул, что эта компания является одним из стратегических партнёров нашей страны в энергетической отрасли.

Напомним, глава государства прибыл с рабочим визитом в Казань. Там он примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведёт ряд встреч. 

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