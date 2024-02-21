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Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Казань

Сегодня, 17:54
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akorda.kz Сегодня, 17:54
Сегодня, 17:54
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе визита Глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч", - говорится в сообщении.

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