Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Казань
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
117Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Казань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе визита Глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего", а также проведет ряд встреч", - говорится в сообщении.
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