Президент Казахстана предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации стран ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, который был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал", - отметил президент Казахстана.

Он предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии.

"Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона.