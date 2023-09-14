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Президент Казахстана предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации стран ЦА

Сегодня, 17:14
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Акорда Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, который был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал", - отметил президент Казахстана.

Он предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии.

"Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что  стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона.

"Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока.

Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - отметил казахстанский лидер.

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