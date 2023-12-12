Всестороннее развитие села является приоритетной задачей - президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продолжения процесса индустриализации в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам президента, в этом направлении уже принят ряд конкретных мер. Два года назад был принят специальный закон "О промышленной политике". Он отметил, что крайне важно обеспечить перерабатывающие предприятия дешевым сырьем.

"На сегодняшний день заключено 25 соглашений с крупными производителями сырья. Кроме того, приняты дополнительные меры по удешевлению его стоимости. Со следующего года крупные производители сырья будут обязаны обеспечивать потребности внутреннего рынка. При этом, экспортировать сырье они смогут только в том случае, если полностью обеспечат спрос отечественных перерабатывающих предприятий. Это решение позволит увеличить выпуск готовой продукции и увеличить экспорт на внешние рынки. Кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что ещё одна актуальная задача – обеспечение продовольственной безопасности.

"Необходимо за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70 %. Правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом. Реализуются крупные инвестиционные проекты по снижению зависимости от импорта агропромышленного комплекса. В ближайшее время будут построены 115 молочных ферм с объемом производства до 600 тысяч тонн молока в год и 15 крупных птицефабрик общей мощностью до 120 тысячи тонн мяса в год. Это не просто цифры, а конкретные задачи", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, реализация каждого такого масштабного проекта напрямую влияет на качество жизни сельских жителей, открывает большие возможности для развития регионов. Вы хорошо знаете, что я всегда уделяю этому вопросу самое пристальное внимание.