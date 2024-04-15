Президент Казахстана посетил институт древних рукописей Матенадаран

Президент Казахстана ознакомился с деятельностью одного из крупнейших хранилищ рукописей в мире и осмотрел древние тексты.

Касым-Жомарту Токаеву также представили кыпчакские рукописи, хранящиеся в научно-исследовательском институте.

В течение последних лет при содействии армянских ученых из фондов Матенадарана были получены копии 40 исторических трудов по истории Центральной Азии и Казахстана. В 2024 году институтом планируется издание сборника кыпчакоязычных манускриптов.

Матенадаран внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из важнейших мест сохранения армянской национальной памяти. Институт является одним из символов Армении.