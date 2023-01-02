Президент Казахстана подписал ряд указов

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Касым-Жомарт Токаев подписал Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

Также глава государства подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления страны.

"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преобразовать государственное учреждение "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан" в государственное учреждение "Аппарат Правительства Республики Казахстан" (далее – Аппарат Правительства).

Установить, что Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим:

1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов;

2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан.

2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

в пункте 1 строку "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:

"Аппарат Правительства Республики Казахстан;".

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", — говорится в тексте документа.