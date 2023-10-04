Президент Казахстана побывал на производстве колёсной бронетехники
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Глава государстваКасым-Жомарт Токаев ознакомился с работой завода Kazakhstan Paramount Engineering, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе осмотра индустриальных объектов столицы Касым-Жомарт Токаев посетил завод Kazakhstan Paramount Engineering, специализирующийся на производстве и модернизации бронированной колесной техники.
Глава государства особо подчеркнул перспективность развития данной отрасли и призвал всемерно содействовать развитию отечественных компаний, специализирующихся в оборонной промышленности.
Отмечается, что основанная в 2013 году компания является единственным в Казахстане и Центральной Азии производителем колесной бронетехники.
Преимуществом компании является создание на территории Казахстана собственного производства и сервисное обслуживание современной конкурентоспособной бронетехники, а также развитие производства бронированных колесных машин для выполнения различных задач.
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