Президент Казахстана ознакомился с работой цементного завода ALACEM

Касым-Жомарт Токаев посетил цементный завод ALACEM, являющийся одним из крупнейших производственных предприятий области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На совместном казахстанско-сингапурском предприятии, запущенном в 2020 году в рамках программы индустриализации, производится сухим способом 1,5 миллиона тонн цемента в год. Стоимость проекта ­­­­– 47 миллиардов тенге. На заводе выпускаются марки цемента М400, М450, М500, широко используемые, в основном, при строительстве гражданских и промышленных объектов. Для строительства плотины "Аюсай", сооруженной в ущелье реки Большая Алматинка, использовалась продукция завода.

По словам управляющего директора Станислава Щербакова, производительность завода позволяет обеспечивать потребности Алматы, области Жетысу и Алматинской области его продукцией до 65 процентов. При реализации проекта применяются передовые технологии, соответствующие лучшим стандартам экологически чистого, безотходного производства. Также внедрена интеллектуальная система DCS для управления производственным процессом.

На промышленных и транспортно-логистических участках предприятия трудится 600 рабочих, большая часть которых – местные жители. Кроме того, создано около 200 дополнительных рабочих мест в дилерских центрах, занимающихся реализацией продукции.

С момента запуска завода компания в рамках социальной ответственности бизнеса оказала финансовую поддержку развитию Кербулакского района на сумму 2,7 миллиарда тенге. Эти средства направлены на ремонт дороги Сарыозек – Коктал и реализацию социальных проектов в районе.

В беседе с работниками завода Глава государства отметил, что открытие такого крупного производства важно для развития строительной индустрии, особенно для совершенствования местной инфраструктуры.

Кроме того, учредители компании расширяют спектр реализуемых в стране инвестиционных проектов. В частности, в 2021 году в Жарминском районе области Абай путём приобретения и модернизации предприятия "Қазақцемент" создано 450 рабочих мест. Также в ближайшие годы в Кордайском районе Жамбылской области будет запущен ещё один цементный завод. Продукция завода экспортируется в Кыргызстан и Узбекистан.