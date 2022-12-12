Президент Казахстана: Нужны совершенно новые подходы по возрождению села

Президент Казахстана поручил создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах.

"Как вы знаете, моим первым Указом в рамках новых президентских полномочий стало поручение разработать Концепцию развития сельских территорий. Следующий год пройдет под эгидой повышения благополучия и качества жизни сельчан. К разработке Концепции следует максимально привлечь экспертов, аграриев и общественников на местах.

Нужны совершенно новые, а главное, реализуемые подходы по возрождению села. Земля – это основной источник дохода сельских жителей. Вместе с тем дефицит пастбищ вокруг сельских населенных пунктов сохраняется. Он составляет около 8,8 миллиона гектаров.

По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель, в основном пастбищ. Теперь Правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах", - отметил Касым-Жомарт Токаев.