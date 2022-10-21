Президент Казахстана назначил трёх новых послов

Указом президента Касым-Жомарта Токаева назначены послы в Австрии, Швейцарии и Сингапуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобождён от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сингапур", - говорится в сообщении.