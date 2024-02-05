Президент Казахстана назначил нового командующего войсками "Запад"

Сегодня, 11:31

Сегодня, 11:31

Новым командующим войсками регионального командования "Запад" стал Бауыржан Артыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что Даулет Оспанов освобождён от должности командующего войсками регионального командования "Запад".