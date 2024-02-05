Президент Казахстана назначил нового командующего войсками "Запад"
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
78Фото: Министерство обороны РК
Новым командующим войсками регионального командования "Запад" стал Бауыржан Артыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что Даулет Оспанов освобождён от должности командующего войсками регионального командования "Запад".
"Распоряжением Главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", - говорится в сообщении.
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