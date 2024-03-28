Президент Казахстана: Мы приглашаем азиатских партнеров инвестировать в нашу экономику

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня казахско-китайские отношения представляют собой модель эффективного партнерства, в рамках которого наша страна стала основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азию, передаёт BaigeNews.

"На долю Казахстана приходится половина китайской торговли и инвестиций в регионе. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг исторического рекорда – 41 миллиарда долларов США. В 2023 году объем грузоперевозок между нашими странами увеличился на 22 %, составив почти 30 миллионов тонн. Грандиозный мегапроект "Один пояс, один путь" был впервые представлен во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан более десяти лет назад. Этот проект служит ключевым мостом между Востоком и Западом, а через Казахстан осуществляется 80 % всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой. Это важнейшее преимущество, которое мы должны использовать в полной мере. Наши собственные инвестиции стратегически связаны с инициативой "Один пояс, один путь" и направлены на создание современной мультимодальной, экологически безопасной и устойчивой инфраструктуры", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание в речи было уделено новому экономическому курсу нашей страны.