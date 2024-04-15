Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван
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Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Лидер Казахстана подчеркнул, что придаёт исключительное значение своему первому официальному визиту в Армению, передаёт BaigeNews.kz.
"Армения для Казахстана является важным, значимым партнёром. Я с особыми чувствами посещаю землю армянского народа, имеющего богатую историю и культуру, восходящую к древней цивилизации", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в ходе переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном состоялось обстоятельное и плодотворное обсуждение двусторонней повестки.
"Безусловно, главным итогом стало подтверждение взаимного стремления к всестороннему укреплению казахско-армянских отношений. Нами достигнуты важные договорённости и намечены планы по дальнейшему углублению многопланового взаимодействия Казахстана и Армении. Мы также "сверили часы" по вопросам международной и региональной повестки дня", – отметил президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян обсудили ряд вопросов казахско-армянского сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.
"Я уверен, что Ваш визит будет способствовать дальнейшему развитию и утверждению отношений между Казахстаном и Арменией. Нас связывают общая история и настоящее. И в эти непростые времена мы развиваем наше сотрудничество. Мы видим, что в ходе Вашего президентства Казахстан добивается успехов во многих сферах. Я хочу пожелать Вам лично и казахскому народу в целом новых достижений", – подчеркнул Ваагн Хачатурян.
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