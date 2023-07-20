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  • Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане
Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04
206

Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане

Антикор выявил преступные схемы в сфере образования. Расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц в Алматы, Шымкенте, Талдыкоргане, Кызылординской и Актюбинской областях, передаёт BaigeNews.kz

Карта коррупционных рисков обнажила системные проблемы в сфере образования. 

"Расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц образования городов Алматы, Шымкент и Талдыкорган, Кызылординской и Актюбинской областей. Выявлено, что директора и бухгалтеры школ похищали бюджетные средства, пользуясь отсутствием интеграции систем бухучета с казначейством и другими базами данных. Это происходило при покрывательстве руководителей отделов образований и госаудиторов", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Предварительный ущерб по уголовным делам составляет 7,9 миллиарда тенге.

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Сегодня, 17:04
206
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