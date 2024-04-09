Преступную схему по организации незаконной миграции выявили в Караганде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой области совместно с Департаментом комитета национальной безопасности по Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки".
"За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание. Также, незаконно выпущены 2 электронно - цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе "eQonaq", - говорится в сообщении.
Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактический регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.
Стоит отметить, что незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц.
По данному факту начато досудебное расследование.
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- "Постоянно была под его контролем" - сестра о Нукеновой в суде над Бишимбаевым