Преступника, подозреваемого в покушении на двойное убийство и изнасилование, задержали в Мангистау

Полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Досудебное расследование было начато в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района, сообщили в полиции.