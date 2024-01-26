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Преступника, подозреваемого в покушении на двойное убийство и изнасилование, задержали в Мангистау

Сегодня, 17:40
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: BaigeNews.kz

Полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Досудебное расследование было начато в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района, сообщили в полиции. 

"Жертвами преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - молодой парень и его малолетняя сестра. Подозреваемый взят под стражу.

Ход расследования находится на контроле. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

 

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