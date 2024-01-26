Преступника, подозреваемого в покушении на двойное убийство и изнасилование, задержали в Мангистау
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
142Фото: BaigeNews.kz
Полиция Мангистау задержала подозреваемого в покушении на двойное убийство и в попытке изнасилования несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.
Досудебное расследование было начато в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района, сообщили в полиции.
"Жертвами преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - молодой парень и его малолетняя сестра. Подозреваемый взят под стражу.
Ход расследования находится на контроле. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
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