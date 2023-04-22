Преступная группа воровала трубы у "КазТрансГаз Аймак" в Атырауской области

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21 апреля в рамках расследования уголовных дел, связанных с причинением крупного ущерба фонду национальной компании АО "КазТранс ГазАймак" путем незаконного вывоза магистральных газопроводов "Индер-Махамбет", передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области по координации органов прокуратуры были установлены и задержаны подозреваемые 1978 г.р., 1984 г.р., 1988 г.р. Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 188 УК РК, то есть по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере. Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания", - сообщили в МВД.

Другие сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в целях обеспечения конфиденциальности расследования.