Преступлений в семейно-бытовой сфере в Казахстане становится меньше
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За январь–июнь текущего года в Казахстане было совершено 461 уголовное правонарушение в семейно-бытовой сфере — на 1 случай (или на 0,2%) больше, чем годом ранее. При этом если рассматривать динамику за 3 года, наблюдается сокращение количества подобных правонарушений на 8,2%, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Ranking.
Более трети, или 37,1%, всех уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере по итогам полугодия пришлось на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 171 случай — на 12,3% меньше, чем годом ранее.
Заметную долю также заняли правонарушения, квалифицированные как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести: 157 случаев, плюс 6,8% за год.
Среди распространённых правонарушений в семейно-бытовой сфере также оказались убийства (51 случай) и неосторожное причинение вреда здоровью (девять случаев).
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