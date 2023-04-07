Преподавателям военных вузов повысят зарплату в Казахстане

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Преподавателям высших военных учебных заведений повысят зарплату до уровня гражданских вузов. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие изменения внесены в проект постановления министерства обороны, опубликованный на сайте "Открытые НПА".

Согласно документу, тарифные ставки педагогам организации высшего или послевузовского образования системы органов внутренних дел, органов гражданской защиты, органов прокуратуры, специальных государственных органов и министерства обороны РК определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ставок:

с 1 января 2023 года в размере 2,32;

с 1 января 2024 года в размере 2,74;

с 1 января 2025 года в размере 3,2.

Ожидается, что применение поправочного коэффициента позволит наиболее качественно исполнить поручение Совета безопасности в части обеспечения равного подхода по выплате пособия на оздоровления при выходе в отпуск.

Как сообщили в Минобороны, реализация проекта потребует финансовых затрат из республиканского бюджета в размере 1,6 миллиарда тенге.

Обсуждение проекта на портале "Открытых НПА" продлится до 19 апреля.