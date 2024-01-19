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Премия в конверте: Нашумевшее видео прокомментировали в акимате Актюбинской области

Сегодня, 16:07
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В Сети распространяют видео, на котором один из мужчин передаёт другому нечто похожее на конверт. Авторы ролика утверждают, что герои съёмки - это замруководителя СПК "Актобе" и помощник замакима Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В подписи к видео говорится, что якобы "29 декабря Руслан Ажниязов – первый зампред правления "СПК Актобе" помимо основной премии начислил отдельным сотрудникам дополнительное вознаграждение в размере двух-трёх окладов, около 12 миллионов тенге". Деньги, по словам автора видео, позже собрали обратно и передали помощнику заместителя акима Актюбинской области. 

Автор просит Антикор разобраться в ситуации. 

Зампредседателя СПК "Актобе" Нарек Гегамян сообщил, что по поводу видео назначено служебное расследование.

В акимате Актюбинской области также прокомментировали ролик.

"Имеет ли к случившемуся отношение замакима области Галымжан Елеуов, не знаем, идёт внутреннее расследование в СПК. На видео Руслан Ажниязов, зампредседателя СПК "Актобе", второй человек сейчас в акимате уже не работает", – сообщила пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кубеева.

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