Премия в конверте: Нашумевшее видео прокомментировали в акимате Актюбинской области
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В Сети распространяют видео, на котором один из мужчин передаёт другому нечто похожее на конверт. Авторы ролика утверждают, что герои съёмки - это замруководителя СПК "Актобе" и помощник замакима Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".
В подписи к видео говорится, что якобы "29 декабря Руслан Ажниязов – первый зампред правления "СПК Актобе" помимо основной премии начислил отдельным сотрудникам дополнительное вознаграждение в размере двух-трёх окладов, около 12 миллионов тенге". Деньги, по словам автора видео, позже собрали обратно и передали помощнику заместителя акима Актюбинской области.
Автор просит Антикор разобраться в ситуации.
Зампредседателя СПК "Актобе" Нарек Гегамян сообщил, что по поводу видео назначено служебное расследование.
В акимате Актюбинской области также прокомментировали ролик.
"Имеет ли к случившемуся отношение замакима области Галымжан Елеуов, не знаем, идёт внутреннее расследование в СПК. На видео Руслан Ажниязов, зампредседателя СПК "Актобе", второй человек сейчас в акимате уже не работает", – сообщила пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кубеева.
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