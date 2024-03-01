Премьера мультинационального ансамбля "BIRLIK" состоялась в столице

В День благодарности в Астане состоялась презентация первого в Казахстане мультинационального ансамбля песни и танца "BIRLIK". Более 200 молодых артистов 60 национальностей сделали свой первый шаг на большом творческом пути, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"BIRLIK" - это интернациональный коллектив, изучающий и исполняющий на профессиональном уровне танцы народов мира под живой инструментальный аккомпанемент.

Мэтрами и молодыми исполнителями были исполнены массовые и сольные хореографические композиции, инструментальные и вокальные номера, в числе которых казахский танец "Күй шашу", азербайджанский народный танец "Яллы", внесённый Всемирной организацией ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия мира, немецкая полька "У деревянного трактира", попурри из песен народа РК, уйгурские, корейские, татарские танцы.

Режиссёр ансамбля Карлыгаш Ажиева рассказала, что концерт был подготовлен в сжатые сроки – всего за полтора месяца. В репертуаре - только новые песни, новые танцы, новые костюмы, новые эксперименты.

"В кратчайшие сроки мы создали замечательный, молодёжный, очень необходимый на сегодняшний день коллектив, где ребята разных национальностей могут себя найти, устроиться на работу, самое главное, дарить своё искусство людям. В коллективе собраны представители около 60 национальностей нашей республики. Самое главное, что ребята знают, что они казахстанцы, они очень благодарны своей стране. Это новая молодёжь нового Казахстана, новый творческий союз", - сказала режиссёр.

Карлыгаш Ажиева отметила, что в планах расширение и обновление репертуара, а также набор талантливых ребят.

"Вы присутствуете на тұсаукесер, но, я надеюсь, с завтрашнего дня у нас будет небывалый шквал заявок. Мы ждём любых молодых ребят творческого направления в наш ансамбль. Я думаю, у него большая дорога, долгая жизнь", - сказала организатор.

Режиссёр-хореограф ансамбля Жанатай Кожабеков также поделился подробностями подготовки к первому выступлению.

"Танцоры в составе этого ансамбля приехали из разных регионов Казахстана. В их числе есть представители грузинской, русской, казахской, татарской национальностей. Сегодня на сцене выступили 20 танцоров. Способных танцоров мы отбирали посредством кастинга. На подготовку у нас ушло около месяца. Это очень мало. Тем не менее, мы с энтузиазмом готовились к презентации-концерту. На сцене наши танцоры исполнили казахский, русский, татарский, узбекский танцы. Все они были поставлены балетмейстерами из Татарстана, России, Узбекистана. Приглашённые балетмейстеры смогли поставить танцевальные постановки на очень высоком уровне”, - сказал хореограф.

Также он отметил специфику сегодняшнего концерта ансамбля "BIRLIK".

"Цель ансамбля - показать, что многонациональный народ Казахстана живёт дружно и в единстве. Объединить эти нации в искусстве. Я думаю, это у нас получилось”, - сказал режиссёр-хореограф Жанатай Кожабеков.

Среди зрителей были представители дипломатического корпуса, Мажилиса, Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений.

Посол Канады в Центральной Азии Алан Хамсон отметил, что был впечатлён выступлениями артистов.

"Я первый раз присутствовал на концерте, посвящённому Дню благодарности. Концерт был очень интересный, много разных национальных танцев, музыкантов. Мои родители музыканты, поэтому мне нравится всегда знакомиться с музыкальным творчеством других народов", - сказал посол.

Кроме того, он отметил, что ему нравится идея казахстанского Дня благодарности.

"В Канаде у нас тоже есть День благодарности. Но там нет связи с колонизацией. Там просто благодарят за то, что в жизни всё хорошо. Мне кажется, не совсем похоже, да? Мультикультуризм - это очень важно. В Казахстане очень много национальностей, и они мирно сосуществуют, это очень важно", - сказал Алан Хамсон.

Своими впечатлениями от концерта и мыслями о празднике поделился и посол Республики Беларусь в Казахстане Павел Утюпин.

"Во-первых, хочется поздравить всех казахстанцев с Днём благодарности. Это прекрасный, уникальный праздник, который объединяет в себе принципы единства, мира, дружбы. Благодаря которому казахстанцы сегодня прекрасно живут и развиваются. Это праздник, который объединяет многонациональный Казахстан: более 120 национальностей сегодня проживают и развивают Республику Казахстан", - сказал посол.

При этом он отметил свою гордость за белорусскую национальность, которая широко представлена в Казахстане.

"Мне очень приятно и я очень горд, что среди этих национальностей есть белорусы. Я посмотрел по последней переписи населения, белорусы стоят на 11 месте среди национальностей Казахстана. Мы очень горды, что белорусы вносят свой вклад в развитие независимого, процветающего Казахстана. Уникальностью этого праздника является то, что в Казахстане имеется институт Ассамблея народа Казахстана, которого нет во многих странах, под эгидой которого и функционируют Дома дружбы. У нас существует 12 общественных объединений белорусов в Казахстане. Мы этим очень горды", - сказал Павел Утюпин.

Также он дал высокую оценку концерту ансамбля "BIRLIK".

"Хотелось бы поблагодарить за праздничный концерт и за настроение, которое создали для всех нас. Очень впечатлен. Концерт раскрывает всю мощь многонационального народа Казахстана. С другой стороны, я мог лично прикоснуться к вашему празднику за счёт своей семьи. Моя дочь София участвовала в концерте, смогла поделиться частичкой белорусской души и спеть на казахском языке прекрасные казахские песни", - поделился он.

Дочь белорусского посла София Утюпина – студентка национального колледжа искусств при Шабыте. На концерте она исполнила песню "Курбан жаным".