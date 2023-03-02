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Премьер Смаилов встретился с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо
В среду, 1 марта, премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с Чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ukimet.
Они обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и другие.
Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана, на которого приходится 18 процентов в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран-инвесторов в экономику республики.
Вместе с тем, Алихан Смаилов обозначил готовность правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до 35 миллиардов долларов к 2030 году, поставленной главами двух государств.
"Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений", — сказал премьер-министр.
В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объёмов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнёрства в IT-секторе.
По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.
"Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели", — сказал Чжан Сяо.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС "Хоргос", открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска "Бахты-Покиту", развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.
Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой три рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.
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