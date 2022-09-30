Премьер РК провёл заседание Комиссии по демонополизации экономики

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что в настоящее время ведётся расследование в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен.

Также, по его словам, ведомство продолжает расследование в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения.

Премьер поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение Комиссии.