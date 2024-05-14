Премьер-министр РК дал поручения по подготовке к пожароопасному периоду

Нужно подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Это высокий риск пожаров.

В текущем году уже зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров. Так, было возгорание на территории "Семей орманы", где произошел крупнейший пожар в минувшем году.

"Акимату Абайской области надо усилить контроль за пожарной безопасностью лесного фонда. В Алматинской области на территории Иле-Балхашского природного резервата произошло загорание камыша на большой площади. В Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Жамбылской и Кызылординской областях также произошли загорания камыша и сухой травы. В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Абайской и Улытауской областях создание минерализованных полос только начато и едва достигает треть от необходимого. Населенные пункты без таких распаханных полос никак не защищены от степного или лесного пожара. В селах Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей до сих пор не очищены территории от сухой растительности и мусора. В этой связи акимам регионов необходимо активизировать работу в данном направлении и взять на личный контроль все проблемные вопросы пожароопасного периода", - отметил глава кабмина.

Олжас Бектенов поручил министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прежних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров. "Также совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и акиматами нужно подготовить источники воды и пожарные пруды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами", — сказал премьер-министр.