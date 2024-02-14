Премьер-министр посетил производственные предприятия Карагандинской области

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов совершил рабочую поездку в Карагандинскую область, в рамках которой посетил ряд ключевых производственных предприятий и ознакомился с актуальными проблемными вопросами промышленного сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе посещения специальной экономической зоны "Сарыарка" Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью патронного завода "Steel Manufacturing". Казахстанский патронный завод является уникальным предприятием. Тут обеспечен высокий уровень безопасности и автоматизации, практически все процессы по сборке патронов проходят без человеческого участия.

Премьер-министр подчеркнул, что завод должен работать на полную мощность, поэтому нужно организовать его загрузку за счет плановых заказов силовых ведомств. Далее Олжас Бектенов заслушал доклад о ходе реконструкции автодороги "Караганда-Балхаш-Алматы". На сегодня практически по всей протяженности обеспечен проезд по новому асфальту, объездные дороги остались только на участках строительства путепроводов.

Глава правительства указал, что все работы необходимо закончить до конца года. Затем Олжас Бектенов посетил производственные цеха металлургического комбината Qarmet.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева государство оказывает необходимую поддержку его дальнейшему развитию. Здесь же Премьер-Министр побеседовал с металлургами, в ходе чего были подняты вопросы повышения статуса профессии, увеличения заработной платы, создания новых учебных заведений для подготовки молодых специалистов, а также ряд других.

Глава правительства заверил, что все эти вопросы будут на контроле государства, как и дальнейшая деятельность Qarmet.

"Новый инвестор взял обязательства по вложению больших инвестиций в модернизацию производства и поднятие уровня безопасности, то есть в комплексе. Это не просто слова, все это положено на бумагу и будет находиться под контролем государства. Все соответствующие поручения Президент дал. Мы уверены, что комбинат заживет новой жизнью, задышит полной грудью. Это же гордость отечественной промышленности. Мы со своей стороны будем контролировать и всемерно помогать", — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также провел совещание по решению актуальных вопросов и дальнейшему развитию Qarmet с участием руководителей отраслевых ведомств, нового инвестора, представителей акимата и сотрудников предприятия. В рамках посещения индустриальной зоны Saran глава Правительства ознакомился с деятельностью завода по производству автобусов "Qaztehna", который был запущен в 2021 году. На сегодняшний день на предприятии функционируют цеха мелкоузловой сборки, сварки и окраски. В 2023 году здесь было произведено порядка 1700 автобусов. Продукция завода направляется на внутренний рынок РК, а также в страны ЕАЭС.

Далее Олжас Бектенов посетил предприятие по выпуску автомобильных шин "KamaTyresKZ". В проект вложено более 214 млрд тенге инвестиций. Проектная мощность – 3,5 млн легковых, легкогрузовых и грузовых шин в год. В настоящее время здесь осуществляются монтаж оборудования и пусконаладочные работы.