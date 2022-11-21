open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева Сегодня, 20:22
28
Сегодня, 20:22
28

Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил благодарность за тёплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.  

Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#политика #Акорда #Пакистан #Касым-Жомарт Токаев #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:22
28
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх