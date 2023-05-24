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Премьер Италии написала о прекрасных отношениях Астаны и Рима
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала на своей странице в Twitter о разговоре, состоявшемся у неё с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передаёт BaigeNews.kz.
"У меня состоялся телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан @TokayevKZ . Сердечная беседа, подтвердившая прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю Президента Токаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии-Романье", - говорится в сообщении.
Oggi ho avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica del Kazakhstan @TokayevKZ. Un cordiale colloquio che ha confermato l’ottimo livello delle relazioni bilaterali tra Roma e Astana e il comune interesse a rafforzarle ulteriormente. Ringrazio il…— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 23, 2023
Накануне у Токаева и Мелони состоялся телефонный разговор. Президент Казахстана выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.
Собеседники также обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Отметим, что в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний, включая крупнейшую итальянскую нефтегазовую компанию Eni.
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