Предвыборные теледебаты политических партий состоятся 16 марта на телеканале "Хабар"

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Телеканал "Хабар" покажет предвыборные дебаты между кандидатами в мажилис от всех семи партий. Эфир запланирован на 16 февраля. Об этом во время заседания Центральной избирательной комиссии сообщила член ЦИК Екатерина Щегорцова, передаёт BaigeNews.kz.

Она уточнила, что ЦИК утвердила порядок и условия проведения предвыборных дебатов. Для организации депутатов ЦИК проконсультировалась с министерством информации и общественного развития (МИОР) по определению соответствующего телевизионного канала. Значимыми факторами стали технические вопросы и максимальный охват аудитории. В МИОР предложили провести телевизионные предвыборные дебаты в эфире государственного общенационального телеканала "Хабар", который вещает на всей территории страны.