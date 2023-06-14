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  • Представлена шкала перевода баллов SAT, ACT, IB и A Level в баллы ЕНТ
baigenews.kz Сегодня, 22:32
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Сегодня, 22:32
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Фото: baigenews.kz

Представлена шкала перевода баллов SAT, ACT, IB и A Level в баллы ЕНТ

В Национальном центре тестирования представили шкалу перевода баллов международных стандартизированных сертификатов SAT, ACT, IB, A Level в баллы ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.

"Если у вас имеются сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB, A Level, вы можете участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов и (или) зачислиться в вузы на платное отделение, конвертировав их в баллы ЕНТ", - сообщили в центре. 

Конвертация производится при условии:

  • наличия сертификатов SAT reasoning. При этом поступающие сдают ЕНТ по предмету "История Казахстана" и двум профильным предметам;
  • наличия сертификатов SAT reasoning и SAT subject. При этом поступающие сдают ЕНТ по предмету "История Казахстана" и баллы SAT subject переводятся в баллы ЕНТ при условии совпадения профильных предметов;
  • сдачи ЕНТ по предмету "История Казахстана" и при условии совпадения профильных предметов для перевода баллов АСТ;
  • сдачи ЕНТ по предметам История Казахстана и грамотности чтения для перевода баллов IB;
  • сдачи ЕНТ по предметам "История Казахстана" и грамотности чтения, а также совпадения профильных предметов для перевода баллов A Level.

Важно обязательное соответствие баллов шкале.

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Сегодня, 22:32
205
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