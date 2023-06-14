Представлена шкала перевода баллов SAT, ACT, IB и A Level в баллы ЕНТ

В Национальном центре тестирования представили шкалу перевода баллов международных стандартизированных сертификатов SAT, ACT, IB, A Level в баллы ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.

"Если у вас имеются сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB, A Level, вы можете участвовать в конкурсе на присуждение образовательных грантов и (или) зачислиться в вузы на платное отделение, конвертировав их в баллы ЕНТ", - сообщили в центре.