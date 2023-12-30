Представитель исчезающей профессии живёт в ВКО

В ВКО в селе Поперечное живёт Андрей Морозов — шорник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Сельчане знают: если прохудились ботинки, сандалии, валенки, мастер их реанимирует. Истрепалась амуниция у лошадки — приведёт в порядок или даже изготовит новую.

"В молодые годы странствовал по просторам страны. Всякое в те времена было: и хорошее, и худое. На одном из крутых жизненных зигзагов довелось тесно пообщаться с цыганским табором, главой которого был мастеровитый дядька по имени Михаил. Он-то и научил меня, как правильно обращаться с шилом, нитками, специальным ножом. Как кроить из различных кусочков кожи заготовки, правильно их сшивать воедино. При этом всегда приговаривал, что хороший шорник с голода никогда не умрёт", - рассказал Андрей.

Андрей много лет проработал на предприятиях, где из кожи изготавливались не только простенькие уздечки, но и изысканные сёдла для скаковых лошадей, бичи и плётки. Когда вернулся в родительский дом, весть о его мастерстве быстро разнеслась по селу. В мини-мастерскую шорника начали наведываться сельчане: кто с обувью, кто с лошадиной упряжью.

Для охотников, которых до недавних времен в Поперечном было немало, мастерил бутылы — это мягкие кожаные сапоги. Но сейчас спроса на них нет, так как в продаже есть обувь, которой не страшны самые крепкие морозы.

А на просьбы конников в последнее время шорник отвечает отказами. Нет необходимых материалов.