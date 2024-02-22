Представитель BBC в Евразии высказался о состоянии журналистики в Казахстане

О настоящем и будущем казахстанской журналистики, информационном продвижении Астаны и расширении международного сотрудничества корреспондент BaigeNews.kz поговорил с главой коммерческого представительства BBC Global News в Евразии Сергеем Становкиным.

- Сергей, добрый день. Спасибо, что нашли время для этого разговора, вы находитесь в Лондоне, а с ним у нас разница в шесть часов. И, в первую очередь, хотелось бы услышать взгляд со стороны – какие преимущества казахстанской журналистики Вы можете выделить, в сравнении с другими странами, допустим, Центральной Азии?

- Я бы хотел начать с того, что каждая страна в Центральной Азии отличается. Так и с журналистикой. Когда я впервые приехал в Казахстан мои стереотипы были поломаны. Тогда я задумался о том, как важно ломать стереотипы не только у тех, кто приезжает к вам, но и у тех, кто о вашей стране думает. Журналистика может сильно этому помочь, если она будет ориентирована не только на своих граждан.

С одной стороны в последнее время в Казахстане появилось много контента на казахском языке. Это очень радует. Но в то же время, хотелось бы, чтобы его производили и на других языках, в том числе на английском. А еще контент должен быть свежим и интересным. Потому что журналистика помогает государству привлекать внимание, получать симпатии. В этом уникальность современного мира. Все говорят о глобализации, но подразумевают экономику. Но ведь она происходит еще и на уровне коммуникаций.

Не важно, на каком языке вы читаете новости, тут важным становится качество. Это когда вы умеете сравнивать, а не просто приводите факты. Когда идет сравнение килограммов с килограммами, а не килограммов с тоннами. Здесь журналистика может сама вдохновлять население и руководителей страны, но и в то же время способна помогать вести страну к успехам.

- Вы говорите, что сравнивать смысла нет, и у каждой страны свой путь развития?

- Сравнивать в плане фактуры и информации журналистику имеет смысл. В свое время я читал много прессы, именно казахстанской. Потому, что там была фактура. И мне было очень интересно знать фамилии, имена, должности. И даже если верстка была необычной для меня, например, или формат был слишком длинным. Бывало, перепечатывалось что-то из одного издания в другое. Меня это не очень смущало. С течением времени фактура ушла, и появились общие фразы. Допустим, если сейчас вы говорите об инвестициях, то не говорите о средствах привлеченных компанией. Вы говорите об инвестициях, привлеченных в отрасль. У вас нет понимания, в какой регион были направлены средства и в какую компанию они пришли. В результате получается, что журналистика, по большому счету, не помогает государству привлекать инвесторов.

В данном случае, мне кажется, привлечение инвестиций – сейчас это один из приоритетов в Казахстане. Почему? Есть такое понятие, как "case study", или история успеха. Во всяком случае, для международных инвесторов важно не сколько денег привлекло государство в страну. Когда они видят, что конкурент европейский или азиатский пришел – вот это начинает мотивировать их на подвиги. Соответственно все готовы прийти в эту страну, потому что зачем-то туда пришли другие. Вот этой информации с течением времени становится все меньше.

Тут тоже особенность. Некоторая журналистика держится на частном бизнесе, а это всегда реклама. В вашей журналистике сейчас она использует платформы медиа, которые пользуются государственным заказом. Что в этом плохого? Культура рекламы потихоньку уходит на второй план. Остается реклама товаров народного потребления и социальных проектов. Но нет корпоративной рекламы. Это приводит к тому, что редакторы не могут измерить успех того или иного проекта.

- А какие новости можно о Казахстане встретить в мировом инфополе? Вспомните что-нибудь из последнего?

- Почти во всех странах говорят, что хороших новостей не бывает. К сожалению, если мы говорим о новостях, в основном мы видим негатив. Если говорить о позитиве, то можно выделить недавнее размещение акций одной казахстанской авиакомпании на лондонской фондовой бирже. Это хорошая новость, однако, она не попала на первые полосы наших общенациональных газет. Это не стало событием для Великобритании. Но могло бы стать? Конечно, при определенных событиях. Здесь мы уже говорим о том, как эту новость сделать востребованной у целевой аудитории. То же и с Всемирными играми кочевников….

- Да, до них остаётся не так много времени. Нашим читателям напомним, что по ориентировочным оценкам, в Астану прибудут около 4 000 участников.

- Я внимательно читаю прямую речь руководителей, например, министерств. Они в основном сконцентрированы на том, чтобы провести это мероприятие успешно. Это производственные вопросы. На самом деле мероприятие, в которое вкладываются миллионы долларов способно не только продвигать страну, но и позиционировать ее.

Игры пройдут через полгода. Но нет пока рекламной компании. Если вы говорите о серьезных участниках, даже если говорить о медиа. Вы хотите, чтобы это освещалось в международных СМИ. Редактор же должен дать задание, а журналист его принять и подготовиться. В результате серьезные СМИ просто не успеют. И вы будете приглашать блогеров. Чем отличается одни от других, это уже другая тема. Но задача, конечно, стоит, чтобы такие мероприятия привлекали средства массовой информации.

Правильно ведь идет речь о том, какое наследие останется. Ведь Кыргызстан когда несколько лет назад проводил игры кочевников, он вкладывался в сами игры. И государственные деньги, насколько я понимаю, были потрачены именно на продвижение игр. А потом мероприятие уехало в другую страну.

Сейчас у Астаны есть шанс снова заявить о себе на весь мир, но этот шанс небольшой. Город об этом событии не говорит. Мы не видим пресс-релизов или роликов на английском языке. Даже для внутреннего употребления. Очень хорошим моментом, такой отправной точкой для этого, может стать празднование Наурыза. Но для этого все должно быть готово. Может мы чего-то с вами не знаем, конечно, и уже через месяц будем говорить как здорово, что организаторы представили миру огромный потенциал развития Астаны и Казахстана.

- Не будем исключать, что такое может быть. Всемирные игры кочевников соберут много журналистов из других стран. Это прекрасная возможность для обмена опытом. Чему, как Вы считаете, мы можем научиться друг у друга?

- Вспомним выставку ЭКСПО 2017 года. Большое глобальное событие. Что мы знаем о ней? Сколько стран в ней участвовало, но не названия компаний, принимавших в ней участие. Тем более мы не знаем названий и описаний проектов, которые привезли эти компании. Как они меняют мир к лучшему? Если бы это было рассказано, как раз создало бы базу для наследия. В дальнейшем можно было бы бесконечное количество интересных тем раскрыть, но для этого нужен фундамент. Чему можно поучиться? Как международная журналистика готовит этот фундамент. И как она исключает повторы пресс-релизов в разных СМИ. Вы не встретите в "The Daily Telegraph" и "Financial Times" одинаковых пресс-релизов. А в Казахстане, например, очень часто целые куски этих самых релизов печатаются и на сайтах, и в газетах, и проговариваются по телевидению.

- Поговорим немного на другую тему. Многие считают, что будущее журналистики за искусственным интеллектом. Часто слышу такое, что мы и вовсе можем остаться без работы. Хотелось бы узнать мнение со стороны – вы видите в этом угрозу?

- Когда появились первые фабрики, существовало огромное движение их разрушителей. Считалось, что они лишат людей заработной платы. Любые новые технологии несут в себе добро и зло. Важно как искусственный интеллект будет использоваться. Кто-то прибегнет к его помощи, чтобы делать новые программы, мешающие людям жить. А кто-то наоборот, чтобы помогать искать раковые опухоли на фотографиях, которые пропускает усталый глаз доктора.

Прогресс нельзя остановить. Поэтому журналистам нужно брать все лучшее и использовать технологии, которые делают их работу лучше. Но это не означает, что ИИ будет делать за вас все сам.

Я за искусственный интеллект двумя руками и за то, чтобы его использовать в мирной жизни.

- Но, а пока искусственный интеллект не внедрился во все сферы, хочется узнать, какими качествами для работы должен обладать журналист в Великобритании?

- Я еще раз подчеркну, что сам не являюсь журналистом. Я веду в Европейской академии новостей курсы для журналистов и редакторов. Но так как у меня очень много друзей работающих в ведущих СМИ мира, и на BBC тоже. Могу сказать, что они обладают не просто энциклопедическими знаниями, а необыкновенной возможностью восприятия нового. Это люди, успешные, во всяком случае, к которым не прилипают стереотипы.

В то же время среди журналистов я вижу очень много людей, которые живут долгие годы со старыми стереотипами, они не меняются. Я не могу сказать, что они успешные. Наверное, их называют профессиональными. Стереотипы не позволяют им воспринять что-то новое. Успешные же – другие. Они приезжают в страну не для того, чтобы доказать что и так знали, а для того, чтобы узнать новое.

- Сергей, большое Вам спасибо за разговор.