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Предприятия задолжали более 6 млрд тенге работникам в 2023 году

Сегодня, 10:00
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Baigenews.kz Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: Baigenews.kz

Права более 26,2 тыс. работников защищены госинспекторами труда в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"В 2023 году государственными инспекторами труда на более 1 тыс. предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 28 тыс. работниками на сумму более 6,6 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, руководителям данных предприятий было выдано 1 447 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 200,5 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 26,2 тыс. работников. Им выплачено 5,8 млрд тенге", - добавили в Минтруда.

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