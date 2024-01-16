Предприятия задолжали более 6 млрд тенге работникам в 2023 году

Права более 26,2 тыс. работников защищены госинспекторами труда в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"В 2023 году государственными инспекторами труда на более 1 тыс. предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 28 тыс. работниками на сумму более 6,6 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, руководителям данных предприятий было выдано 1 447 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 200,5 млн тенге.