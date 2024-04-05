Предприятие могло обанкротиться - в Qarmet рассказали о прошлом и будущем компании

В компании Qarmet меняют подходы к промышленной безопасности предприятия. Об этом в интервью телеканалу "24.kz" сообщил представитель компании Талгат Темирханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы фундаментально меняем подходы к работе по промышленной безопасности. Более того, сейчас компанией разрабатывается широкомасштабная программа по развитию моногородов. Для нас важно развитие не только Темиртау. Большое количество сотрудников, горняков проживают в городах-спутниках. Для нас важны их условия жизни. Мы не хотим, чтобы наши сотрудники уезжали, меняли место только потому, что город некомфортный", - сказал Талгат Темирханов.

По его словам, складские запасы комбината на момент передачи были истощены.

"Объём запасов, который должен обеспечивать бесперебойную работу комбината в течение месяца, был настолько истощён, что по некоторым компонентам комбинату оставалось работать трое суток. На тот период комбинат не мог обеспечить себя сырьём. Из восьми шахт реальный уголь давали только три", - рассказал Талгат Темирханов.

Он подчеркнул, что если бы ситуация сохранилась, то предприятие могло обанкротиться.

"Комбинат, безусловно, если бы такая ситуация сохранилась, закончил бы своё существование банальным банкротством. Всё это происходило на фоне колоссальных хищений. В хищениях были замешаны даже крупные, мировые компании. Вокруг Qarmet сформировались целые ОПГ. По результатам анализа проведённой работы, было заведено больше 60 уголовных дел. Всё это привело к тому, что хищения парализовали работу комбината. Хищения проводились даже среди бела дня", - заявил официальный представитель предприятия.

Он добавил, что производственный блок предприятия удалось стабилизировать. Были пополнены складские запасы, ведётся работа по увеличению ассортимента выпускаемой продукции.