Троих предпринимателей осудили в Талдыкоргане за хищение 162 миллионов тенге, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Досудебное расследование по факту совершения хищения путем обмана при реализации внедрения программного обеспечения автоматизации деятельности "КСК" г.Талдыкорган окончено Департаментом АФМ по области Жетісу совместно с региональным ДКНБ.

"Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с Коммунальным государственным учреждением "Информационно-аналитический центр города Талдыкорган" на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности "КСК" с установкой на сумму 162 млн тенге", - говорится в сообщении.

Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления (КСК), решения задач Акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений.

"Причастные лица поставили не функционирующий программный продукт, тем самым совершили уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием работников коммунального государственного учреждения", - отметили в АФМ.

Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью связанной с участием государственных закупках сроком на 5 лет, с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.