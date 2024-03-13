Предпринимателей будут защищать от блогеров в Атырау

В Атырау разработают правовые алгоритмы для предпринимателей в случае нарушения их прав со стороны общественников. Бизнесмены жалуются на поведение некоторых блогеров и непомерные штрафы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Решение принято по итогам заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей Атырауской области.

В региональную Палату предпринимателей поступило обращение от Алии Балтлеуовой. По словам предпринимательницы, некие лица, назвавшиеся общественниками, посетили её бутик в здании железнодорожного вокзала и написали заявление в линейный отдел полиции.

"Они в грубой форме потребовали у моего продавца предъявить санитарную книжку, она отказалась, так как данные лица не являлись представителями уполномоченного органа. Кроме того, вышеназванные лица проводили видеосъемку, запрашивая сроки годности продукции, наличие на ней маркировки. Далее они написали заявление в ЛОВД. После от органов СЭС пришло уведомление о наложении на меня штрафа в размере 424 тысяч тенге. Проверку органы СЭС сами не проводили, а выдали протокол на основании видео, представленного вышеуказанными лицами. Чтобы узнать, насколько законны такие действия, я написала общение в Палату предпринимателей Атырауской области", - рассказала Алия Балтлеуова.

Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Алибек Семгалиев отметил, что это далеко не единичный случай нарушения прав субъектов бизнеса в результате действий лиц, называющих себя общественниками либо блогерами.

Участникам заседания представили видеоролики, где общественники проводят проверки с привлечением полицейских.

"Так называемые блогеры или общественники вызывают ваших сотрудников, пугают предпринимателей, есть ли мониторинг с вашей стороны, насколько это законно?" - поинтересовался Алибек Семгалиев у начальника Управления местной полицейской службы ДП Атырауской области Ерлана Бигамбаева. "Мониторинг есть. Подобных жалоб и заявлений много. Общественники выходят самостоятельно, в случае выявления нарушений звонят в службу 102 и вызывают полицейских. Мы обязаны реагировать на любое обращение. Если есть нарушения и доказательства, имеющие к нам отношение, заполняем протокол, если касается других органов, направляем к ним. Предприниматели зачастую не знают своих прав, раз проверяют незаконно, они должны уведомить соответствующие органы. Чтобы проводить проверку, нужно получить предписание из УКПС. Если есть признаки нарушения их прав, предприниматели имеют право написать встречное заявление", - сообщил Ерлан Бигамбаев.

Ещё один пример - к владельцу продуктового магазина два раза наведывался блогер, который сейчас находится под следствием. Он бросал продукты на пол, а когда продавец поднимал их и ставил обратно на полку, фиксировал этот момент как нарушение и вызывал полицейских.