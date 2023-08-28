Предполагаемого педофила поймали прохожие в Алматы

В Алмалинском районе Алматы прохожие помогли задержать мужчину, который возможно пытался надругаться над несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с предпологаемым педофилом появилось в сети.

"Поступила информация, что в Алмалинском районе города Алматы жители услышали крики девочки. Прибыв на место, увидели, как мужчина на видео быстро оделся и пытался убежать", - говорится в описании к кадрам.

В ДП полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.

"Задержанный привлечён к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе алматинской полиции.