Предполагаемого педофила поймали прохожие в Алматы
Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40Сегодня, 09:40
277Фото: istock
В Алмалинском районе Алматы прохожие помогли задержать мужчину, который возможно пытался надругаться над несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с предпологаемым педофилом появилось в сети.
"Поступила информация, что в Алмалинском районе города Алматы жители услышали крики девочки. Прибыв на место, увидели, как мужчина на видео быстро оделся и пытался убежать", - говорится в описании к кадрам.
В ДП полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован и расследуется отделом полиции при УП Алмалинского района.
"Задержанный привлечён к ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - рассказали в пресс-службе алматинской полиции.
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