Религиозный экстремист попался на хранении марихуаны в Жетысу

Приверженец запрещенной религиозной организации задержан с наркотиками в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Жетысу совместно с оперативниками областного Департамента Комитета национальной безопасности задержали 45-летнего жителя Сарканского района. При санкционированном обыске по месту жительства у задержанного сельчанина были обнаружены 13 пакетиков с марихуаной.