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Религиозный экстремист попался на хранении марихуаны в Жетысу

Сегодня, 10:49
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: Polisia.kz

Приверженец запрещенной религиозной организации задержан с наркотиками в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Жетысу совместно с оперативниками областного Департамента Комитета национальной безопасности задержали 45-летнего жителя Сарканского района. При санкционированном обыске по месту жительства у задержанного сельчанина были обнаружены 13 пакетиков с марихуаной.

"Нам известно, что мужчина является приверженцем религиозно-экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Казахстана. В этой связи, оперативные мероприятия проводились при координации областной прокуратуры. Сейчас по факту незаконного хранения наркотиков заведено уголовное производство", – сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДП области Жетысу.

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