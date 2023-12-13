Религиозный экстремист попался на хранении марихуаны в Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приверженец запрещенной религиозной организации задержан с наркотиками в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Жетысу совместно с оперативниками областного Департамента Комитета национальной безопасности задержали 45-летнего жителя Сарканского района. При санкционированном обыске по месту жительства у задержанного сельчанина были обнаружены 13 пакетиков с марихуаной.
"Нам известно, что мужчина является приверженцем религиозно-экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Казахстана. В этой связи, оперативные мероприятия проводились при координации областной прокуратуры. Сейчас по факту незаконного хранения наркотиков заведено уголовное производство", – сообщили в управлении по противодействию экстремизму ДП области Жетысу.