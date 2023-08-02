Предоставление земельных участков инвесторам обсудили в Астане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл заседание инвестиционного штаба, в ходе которого рассмотрены вопросы предоставления земельных участков в виде государственных натурных грантов в рамках инвестиционных контрактов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе правительства.

Как сообщил замминистра иностранных дел Алмас Айдаров, государственные натурные гранты предоставляются согласно Перечню приоритетных видов деятельности как в сфере производства товаров, так и в сфере производства услуг и подпадают под особые случаи, которые не требуют проведения торгов (аукционов).

Натурные гранты выделяются акиматами по согласованию с Комитетом по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства.

С 2005 года по июнь 2023 года Комитетом по инвестициям МИД РК заключено 1438 инвестиционных контрактов, из них 216 – с предоставлением земельного натурного гранта и создано более 37 тысяч рабочих мест.

В рамках контрактов привлечены инвестиции на сумму 2,2 триллиона тенге, в том числе заключены 125 контрактов в сфере услуг (строительство складских помещений, объектов в сфере образования, здравоохранения, гостиничных услуг, пассажирских перевозок).

Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание привлечению инвестиций и поддержке бизнеса. Правительство также проводит активную работу в данных направлениях.

В этой связи Смаилов поручил ответственным госорганам актуализировать нормативные правовые акты для улучшения правоприменительной практики выделения земельных натурных грантов.